Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛГазета.Ru 13:28
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
Джесси Лингард
|48′
|53′
Жоржиньо
|57′
Тэмми Абрахам
|58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
|65′
|66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
|67′
Виктор Линделеф
|69′
|73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
|74′
Антони Марсьяль
|80′
Дэниел Джеймс
|81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
|86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|86′
|90′
Н'Голо Канте
|44%
|Владение мячом
|56%
|80%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|14
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мата
6
Погба
21
Джеймс
39
Мактомини
26
Гринвуд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑5‑1
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Начало разгрому положил форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Во второй половине встречи преимущество удвоил Антони Марсьяль.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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