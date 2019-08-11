Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛГазета.Ru 13:28

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Начало разгрому положил форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Во второй половине встречи преимущество удвоил Антони Марсьяль.
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