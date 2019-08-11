«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча, прошедшая в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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