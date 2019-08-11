Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 4:0RT на русском вчера в 13:22

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали сезон с разгромной победы над лондонским «Челси». Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Дубль на счету форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.
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