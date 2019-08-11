Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали сезон с разгромной победы над лондонским «Челси». Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Дубль на счету форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.

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