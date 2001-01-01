Футбол

Манчестер Юнайтед разгромил Челси в центральном матче 1-го тура АПЛBethub.org вчера в 13:25

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Центральный матч тура проходил в Манчестере, где Юнайтед принимал Челси. У Синих новый молодой тренер Фрэнк Лемпард. Опасения по его работе подтвердились в первом же матче — лондонцы уступили очень крупно.
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