Футбол
Манчестер Юнайтед разгромил Челси в центральном матче 1-го тура АПЛBethub.org вчера в 13:25
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
Джесси Лингард
|48′
|53′
Жоржиньо
|57′
Тэмми Абрахам
|58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
|65′
|66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
|67′
Виктор Линделеф
|69′
|73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
|74′
Антони Марсьяль
|80′
Дэниел Джеймс
|81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
|86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|86′
|90′
Н'Голо Канте
|44%
|Владение мячом
|56%
|80%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|14
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мата
6
Погба
21
Джеймс
39
Мактомини
26
Гринвуд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑5‑1
Центральный матч тура проходил в Манчестере, где Юнайтед принимал Челси. У Синих новый молодой тренер Фрэнк Лемпард. Опасения по его работе подтвердились в первом же матче — лондонцы уступили очень крупно.
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