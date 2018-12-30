Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»
LiveSport.ru
вчера в 13:22

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1. «Красные дьяволы» вышли вперед уже на 5-й минуте.
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