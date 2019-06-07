Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Тилеманса в качестве замены ПогбаМатч ТВ 11:12
Бельгийский полузащитник «Монако» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» рассматривают бельгийца в качестве замены Полю Погба, который может покинуть команду этим летом. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к 22-летнему бельгийцу.
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СМИ: в случае ухода Погба «Манчестер Юнайтед» купит Тилеманса из «Монако»
Спорт-Экспрессвчера в 14:47
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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