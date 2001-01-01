Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и КоутиньоREGNUM 04:02
По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба. Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Культура
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
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Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Голунов рассказал о деталях своего задержания
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Обновлено в 03:18
Политика
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Спорт
Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег
Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
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Обновлено вчера в 14:18
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The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Екатерина Климова подала на развод
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Бизнес от кибератак защищает искусственный интеллект и большие бюджеты
Количество и масштаб кибератак растет, равно как и их влияние на бизнес.
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Игры
Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED
После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
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РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
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В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Общество
Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят
Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье
В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции
В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заболевания менингококковой инфекцией — с начала июня болеют больше 25 человек.
Обновлено в 00:19
Общество
Размытый из-за ливня склон около «Волгоград-Арены» восстановили
Размытый из-за сильного ливня, обрушившего в воскресенье на Волгоград недельную норму осадков, склон у стадиона "Волгоград-Арена" восстановили, грунт с проезжей части магистрали вдоль Волги убрали, ограничений движения нет, сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек
Обновлено вчера в 04:54
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
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Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51