Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и КоутиньоREGNUM 04:02

По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба. Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.
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СМИ: МЮ рассматривает двух футболистов «Барселоны» в качестве замены Погба

RT на русском03:04

СМИ: «МЮ» нашел в «Барселоне» двух кандидатов на замену Погба

Sportbox.RU02:59

«Реал» намерен закрыть трансфер Погба за две недели

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СМИ: «МЮ» нашел в «Барселоне» двух кандидатов на замену Погба

Матч ТВ02:59

СМИ: в случае ухода Погба «МЮ» купит Ракитича и Коутинью

Спорт-Экспресс02:43

«МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба

Sports.ru03:59

Ракитич и Коутиньо – возможные варианты замены Погба в «Манчестер Юнайтед»

Спорт день за днем03:50
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Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
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Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
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Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
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Легкоатлет Шубенков назвал «драматичным» выигранный в падении забег

Спортсмен выиграл забег на 110 м с барьерами, показав результат 13,12 секунды.
Обновлено в 04:17
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил «Бык» Бориса Акопова

Гран-при жюри во главе с Константином Хабенским присудило фильму Бориса Акопова «Бык», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Технологии

Бизнес от кибератак защищает искусственный интеллект и большие бюджеты

Количество и масштаб кибератак растет, равно как и их влияние на бизнес.
Обновлено в 04:04
Игры

Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED

После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
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РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга

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В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
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Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

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Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят

Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
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Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
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Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
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Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:24
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В Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции

В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заболевания менингококковой инфекцией — с начала июня болеют больше 25 человек.
Обновлено в 00:19
Общество

Размытый из-за ливня склон около «Волгоград-Арены» восстановили

Размытый из-за сильного ливня, обрушившего в воскресенье на Волгоград недельную норму осадков, склон у стадиона "Волгоград-Арена" восстановили, грунт с проезжей части магистрали вдоль Волги убрали, ограничений движения нет, сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
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В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек

Обновлено вчера в 04:54
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Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова

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Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
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Финансы

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
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Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
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Поль Погба
Французский футболист
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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