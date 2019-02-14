Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Ракитича за 65 млн евроSport24.ru 02:47
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать хорвата в ближайшее трансферное окно, сообщает The Sun. По данным источника, манкунианцы хотят купить игрока летом за 57 млн фунтов (около 65 млн евро).
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