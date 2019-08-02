"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" продолжают переговоры по обмену Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу. Как сообщает Goal, клубы также обсуждали возможный переход форварда Марио Манджукича. В прошлом сезоне Манджукич в серии А провел 25 матчей, забил девять мячей.

Спорт день за днем

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Политика Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Общество Названы регионы с самым большим числом абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.

Гаджеты Xiaomi собирается анонсировать новый геймпад для Redmi K20 На своей официальной странице на Weibo компании поделилась, что собирается анонсировать новые игровые продукты и опубликовала анонс, недавно выпущенного Redmi K20.

Общество Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Футбол Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.

Общество В России отмечают День воздушно-десантных войск В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Шоу-бизнес Алиса Аршавина намекнула на примирение с футболистом Алиса Аршавина на своей странице в социальной сети Instagram намекнула на примирение с экс-супругом Андреем Аршавиным.

Происшествия Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.

Кино В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов» На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.