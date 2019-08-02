Футбол
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали трансфер МанджукичаСпорт-Экспресс вчера в 22:23
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" продолжают переговоры по обмену Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу. Как сообщает Goal, клубы также обсуждали возможный переход форварда Марио Манджукича. В прошлом сезоне Манджукич в серии А провел 25 матчей, забил девять мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дибала не будет возвращаться из отпуска в «Ювентус» раньше из-за переговоров с «МЮ»
Sport24.ruвчера в 22:44
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Музыка
Канадка спаслась от пумы с помощью песни Metallica
Обновлено в 02:57
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол
Гриффин считает, что Джеймс не тот зверь, что был раньше
Бывший генеральный менеджер "Кливленда" Дэвид Гриффин высказался в адрес форварда "Лейкерс"Леброна Джеймса.
Обновлено в 02:33
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Xiaomi собирается анонсировать новый геймпад для Redmi K20
На своей официальной странице на Weibo компании поделилась, что собирается анонсировать новые игровые продукты и опубликовала анонс, недавно выпущенного Redmi K20.
Обновлено в 02:31
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.
Обновлено в 02:15
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА.
Обновлено в 03:37
Общество
В России отмечают День воздушно-десантных войск
В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество
Названо лучшее место для купания в Черном море
Обновлено в 02:58
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Алиса Аршавина намекнула на примирение с футболистом
Алиса Аршавина на своей странице в социальной сети Instagram намекнула на примирение с экс-супругом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Обновлено в 03:05