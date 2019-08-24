Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»Soccer.ru 11:57

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
32′
Джордан Айю
Люк Шоу
Эшли Янг
34′
38′
Лука Миливоевич
41′
Гари Кэйхилл
Аарон Уан-Биссака
46′
Джесси Лингард
Мэйсон Гринвуд
56′
Дэниел Джеймс
71′
75′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
79′
Уилфрид Заа
80′
Джеффри Шлупп
Андрос Таунсенд
83′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Скотт Мактомини
Хуан Мата
85′
86′
Висенте Гуаита
Дэниел Джеймс
89′
90′+3′
Патрик ван Анхолт
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» упустил ничью в матче с «Кристал Пэлас»

Советский спорт11:59

Сульшер: «Незабитые пенальти — часть футбола. „МЮ“ доверяет Рэшфорду и Погба»

Sport24.ru13:42

Петер Шмейхель о поражении «МЮ»: «Есть надежда, игроков можно продавать до 2 сентября»

Sports.ru15:25

«Кристал Пэлас» в гостях победил «Манчестер Юнайтед», забив победный мяч в добавленное время

Матч ТВ12:13

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», теперь пенальти не забил Рэшфорд

Спорт-Экспресс11:56

«Кристал Пэлас» в гостях победил «Манчестер Юнайтед», забив победный мяч в добавленное время

Sportbox.RU12:13

«МЮ» – «Кристал Пэлас» – 1:2: Обзор матча, видео голов и лучших моментов

Чемпионат14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Кино

Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Обновлено вчера в 04:42
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Энергетика

США направили 12 млн баррелей нефти в Китай

Обновлено в 12:44
Политика

Меркель назвала главные темы саммита G7

Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Технологии

Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу

В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02
Музыка

Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Космос

После ЧП на орбите сделано заявление о затоплении «Фёдора»

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём

Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:05
Здоровье

Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала младшую дочь

Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский создал интригу вокруг назначения премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое. Однако фамилии фаворитов называть не стал.
Обновлено в 10:03
Авто

Skoda раскрыла характеристики нового Skoda Superb для России

Чешская компания Skoda получила ОТТС на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Авто

Представлен фургон для кемпинга на базе Mercedes-Benz Sprinter

Самые большие изменения коснулись интерьера Sprinter. Салон Advanced RV выполнен в ярко-зеленом цвете.
Обновлено вчера в 05:51
Общество

Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи откроют 2 сентября

Памятный знак жертвам трагедии в колледже в Керчи, где 17 октября прошлого года погибли 20 человек, будет открыт 2 сентября.
Обновлено в 15:38
Космос

Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО

Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети

В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров

Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле

Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Медики назвали напитки, от которых лучше отказаться после 50 лет

Врачи советуют после 50 лет отказаться от алкоголя.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с автобусом

Легковая машина выехала на встречную полосу Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП на 708 км трассы "Каспий" в Волгоградской области, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:30
Общество

Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников

Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное