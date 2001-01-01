Футбол
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. ПепеЧемпионат 04:20
Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лилля» о трансфере нападающего Николя Пепе находятся на продвинутой стадии. Французский клуб оценивает 24-летнего ивуарийца в £ 70 млн (€ 77,9 млн), сообщает The Times. На приобретении Пепе настаивает главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.
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