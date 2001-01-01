Футбол

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. ПепеЧемпионат 04:20

Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лилля» о трансфере нападающего Николя Пепе находятся на продвинутой стадии. Французский клуб оценивает 24-летнего ивуарийца в £ 70 млн (€ 77,9 млн), сообщает The Times. На приобретении Пепе настаивает главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу форварда «Лилля»

Sportbox.RU04:59

«Манчестер Юнайтед» поборется за Пепе

Спорт-Экспресс07:38

СМИ: «МЮ» продвинулся в вопросе о покупке защитника Пепе

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«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Пепе

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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу форварда «Лилля»

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«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе

Sports.ru04:32

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе

Чемпионат04:20
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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