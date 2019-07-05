Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ТуанзебеРИА Новости 08:06
"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
Обновлено в 14:40
Кино
Мэттью Макконахи станет злодеем Marvel
Обновлено в 12:14
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей
Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Авто
Фестиваль Скорости Гудвуда посетил Fiat S76 «Туринское чудовище»
Обновлено в 13:06
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Футбол
«Барселона» представила де Йонга. Игрок поцеловал эмблему клуба
Де Йонг поцеловал эмблему клуба на презентации. Сегодня голландский футболист официально завершил переход из «Аякса» в «Барселону».
Обновлено в 14:30
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream
Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Гендиректора «дочки» «Шереметьево» уволили из-за проблем с багажом
Сотрудники «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»), занимающейся обслуживанием багажа в аэропорту, предоставляют всю необходимую информацию и документы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проводящей проверку по жалобам пассажиров.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Экономика
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.
Обновлено в 12:54
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Футбол
Сборная России по пляжному футболу начала Евролигу с победы
Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги.
Обновлено в 14:18
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Рак мозга: Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено в 13:09
Здоровье
В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Кого Меган Маркл и принц Гарри пригласили на крестины своего сына Арчи
Кого Меган Маркл и принц Гарри пригласили на крестины своего сына Арчи Церемонию 6 июля проведет архиепископ Кентерберийский.
Обновлено в 14:04
Политика
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10