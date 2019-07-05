"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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