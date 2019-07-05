Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ТуанзебеРИА Новости 08:06
"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может подписать Милинковича-Савича
"Лацио" начал переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продаже полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 13:49
Спорт
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа
Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Музыка
Амстердам отказался принимать Евровидение
Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 14:58
Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве в общественном пространстве «Яма», открытом сегодня после ремонта, вновь проводятся задержания
Хохловскую площадь, которая имеет неофициальное название "Яма", закрыли на ремонт неделю назад.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено в 08:11
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский снова поехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36