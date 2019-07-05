Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ТуанзебеРИА Новости 08:06
"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Авто
Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron
Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Химки» и Куртинайтис продлили контракт
Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
Обновлено в 15:44
Политика
Пьяный Порошенко назвал блогера Шария ублюдком
Бывший президент Украины и лидер политической силы "Европейская солидарность" в четверг, 4 июля, обращаясь к своим сторонникам, оскорбил украинского блогера Шария и его соратников.
Обновлено в 16:12
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Тренировавшая боевиков ИГ ирландка попросилась домой
Ирландка Лиза Смит, состоявшая в «Исламском государстве» (ИГ, запрещена в России), просит власти страны вернуть ее домой вместе с родившейся в Сирии двухлетней дочерью, но другие женщины из террористической организации утверждают, что она проводила боевые тренировки.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России
Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено в 11:15
Общество
Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено 03 июля в 10:16
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении
Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено в 16:43
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Политика
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55