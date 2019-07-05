Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ТуанзебеРИА Новости 08:06

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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«Манчестер Юнайтед» подписал новые контракты с Туанзебе и Перейрой

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«МЮ» продлил контракт с Туанзебе до 2022 года

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«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе

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Туанзебе связал свое будущее с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Туанзебе

РИА Новости08:06

Туанзебе подписал новый контракт с «МЮ»

Матч ТВ07:57

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником Туанзебе

Спорт-Экспресс08:20
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