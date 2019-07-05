Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ПерейройСпорт-Экспресс 07:12
"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт на 4 года с опцией продления еще на год, сообщается на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Общество
Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов
Академик, член президиума Российской академии художеств (РАХ), заслуженный деятель искусств РФ Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет.
Обновлено в 07:31
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Обновлено в 06:08
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Технологии
Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
При росте на 30% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Камышине скончался рабочий от ожогов 100% поверхности тела
Рабочего госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела после взрыва на территории пункта по приему металлолома, как сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:45
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Экономика
ЦБ: через четыре года доля безналичных платежей достигнет 80%
Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Политика
Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО
Принятие предложенного законопроекта позволит дополнительно защитить некоммерческий сектор от его использования для финансирования терроризма, и снизит его уязвимость, говорится в пояснительной записке к поправкам.
Обновлено в 09:08
Футбол
В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса
Обновлено в 07:14
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27