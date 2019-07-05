Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с ПерейройСпорт-Экспресс 07:12

"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт на 4 года с опцией продления еще на год, сообщается на официальном сайте клуба.
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«Манчестер Юнайтед» подписал новые контракты с Туанзебе и Перейрой

Sport24.ru08:42

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Туанзебе

РИА Новости08:06

«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе

Чемпионат08:18

Туанзебе связал свое будущее с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

Soccer.ru08:13

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником Туанзебе

Спорт-Экспресс08:20

Туанзебе подписал новый контракт с «МЮ»

Матч ТВ07:57

«МЮ» продлил контракт с Туанзебе до 2022 года

Sports.ru07:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Обновлено в 13:06
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву

Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Обновлено в 03:25
Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Происшествия

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Авто

«АвтоВАЗ» после простоя запускает конвейер

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Здоровье

Кадровый голод в медиках начали утолять в Новосибирской области

В Новосибирской области увеличиваются квоты на обучение медицинским специальностям; врачи в сельской местности получают дополнительную поддержку.
Обновлено в 06:34
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Теннис

Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Футбол

Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.
Обновлено в 13:36
Авто

Продажи обновлённого Skoda Superb начнутся в России в сентябре

В дилерских центрах компании обновленная версия появится до конца сентября.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество

Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Общество

Похожее на ондатру животное заметили в сквере у Третьяковской галереи

Обновлено в 13:43
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
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