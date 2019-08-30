Футбол

MetaratingsMetaratings«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дармиан близок к переходу в «Парму»

Спорт-Экспресс09:36

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дармиан близок к переходу в «Парму» за 1,5 млн евро

Sport24.ru09:35

Дармиан может перебраться в «Парму»

LiveSport.ru04:43

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Дармиана за 1,5 миллиона евро

Матч ТВ09:16

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Дармиана за 1,5 миллиона евро

Sportbox.RU09:16

«МЮ» продаст Дармиана в «Парму» за 1,5 млн евро

Sports.ru09:59

Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Парму»

Чемпионат02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

РИА Новости 22:15
Гаджеты

Samsonite и Panasonic создают умный чемодан

Назовут чемодан EVOA Tech и в нем будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth.
IT-World 11:33
Общество

Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Авто

УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

РБК 05:06
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика

Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Экономика

Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке

Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.
News.ru 22:32
Политика

13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:19
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости 21:34
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Происшествия

При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости 10:12
Общество

Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании

Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости 13:42
Политика

Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru 21:23
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс 21:56
Происшествия

Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома

Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт 17:15
Шоу-бизнес

68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце

Несмотря на солидный возраст, певец продолжает удивлять поклонников отличной физической формой.
StarHit.ru 23:00
Политика

Борис Джонсон признался, что в юности мечтал стать рок-звездой

Глава британского правительства Борис Джонсон 30 августа провел встречу с молодыми журналистами, рассказав им о своих собственных юношеских мечтах.
Инфо24 14:15
Армия и оружие

Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР

Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Политика

Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости 21:57
Происшествия

Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Футбол

Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы

В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Политика

Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией

На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттео Дармиан
Итальянский футболист
Итальянский футболист, крайний защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное