Футбол

MetaratingsMetaratings«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
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