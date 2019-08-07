Футбол
Эриксен открыт к переговорам с «Манчестер Юнайтед»ProstoProSport вчера в 17:35
У Эриксена был вариант с «Реалом», который для него был более предпочтителен. Однако интерес мадридцев на данный момент утих и Эриксен открыт к переговорам с клубом из Манчестера, так как вариантов с продолжением карьеры становится меньше.
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