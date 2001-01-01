Футбол
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с ЭриксеномСпорт-Экспресс 05:02
"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Представители английского клуба считают, что 27-летний датчанин склоняется к переезду в Испанию, утверждает BBC.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский договорился с Путиным по встрече «нормандской четверки»
Утверждается, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Алла Вербер могла скончаться из-за аномальной жары в Европе
В настоящий момент неизвестно, какая именно болезнь привела к смерти фешн-директора московского ЦУМа, но специалист уверен, это произошло, в том числе и из-за аномальной жары в Европе.
Обновлено в 06:16
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
Обновлено в 06:34
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано
Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва
Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.
Обновлено в 07:51
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Политика
Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко в ночь на среду вернулся на Украину
Обновлено в 00:49
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1, 5 – 2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает "РИА Новости".
Обновлено в 05:26