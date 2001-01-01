"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Представители английского клуба считают, что 27-летний датчанин склоняется к переезду в Испанию, утверждает BBC.

Политика Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Шоу-бизнес Алла Вербер могла скончаться из-за аномальной жары в Европе В настоящий момент неизвестно, какая именно болезнь привела к смерти фешн-директора московского ЦУМа, но специалист уверен, это произошло, в том числе и из-за аномальной жары в Европе.

Общество Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Происшествия Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Происшествия Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.

Общество Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Политика Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.

Общество Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Здоровье Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.