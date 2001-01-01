Футбол
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с ЭриксеномСпорт-Экспресс 05:02
"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Представители английского клуба считают, что 27-летний датчанин склоняется к переезду в Испанию, утверждает BBC.
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