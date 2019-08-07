Футбол

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по ЭриксенуSport24.ru 11:56

Трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед», скорее всего, не состоится. По данным BBC, «МЮ» приостановил переговоры по футболисту, поскольку считает, что игрок предпочтет продолжить карьеру в Испании, если он действительно надумает покинуть «шпор».
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«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Эриксеном

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