Футбол
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры о покупке ЭриксенаBookmaker-ratings.ru 05:11
«Манчестер Юнайтед» передумал покупать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по лидеру «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Лондонцы поставили на паузу переговоры, потому что считают, что Эриксен хочет продолжить карьеру в Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета
Британский телеведущий канала "Би-би-си" Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
1. Информация о задержании Алмазбека Атамбаева не подтвердилась Вскоре после начала штурма СМИ сообщили, что бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 14:11
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Экономика
Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России
Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали руку
Обновлено в 13:30
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Авто
Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ
Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире
Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Сибирь» в товарищеском матче
Обновлено в 13:58
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15