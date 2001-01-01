Футбол
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры о покупке ЭриксенаBookmaker-ratings.ru 05:11
«Манчестер Юнайтед» передумал покупать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по лидеру «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Лондонцы поставили на паузу переговоры, потому что считают, что Эриксен хочет продолжить карьеру в Испании.
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Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Музыка
Последняя песня Вилли Токарева была посвящена Кадырову
Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-Петербурге
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце.
Обновлено в 05:14
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Кино
Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Disney намерен повторить триумф вышедших ранее на мировые экраны фильмов «Один дома» и «Ночь в музее».
Обновлено в 04:49
Общество
Председатель Госдумы Вячеслав Володин едет в Волгоград
Ожидается, что Председатель Государственной Думы встретится с активом региональной партии «Единой России», в том числе и с кандидатами в депутаты Волгоградской облдумы от партии.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Арсенал» договорился с защитником «Ювентуса»
В ближайшее время 25-летний игрок перейдет в лондонский "Арсенал". Стороны уже договорились об условиях личного контракта.
Обновлено в 02:32
Культура
Тест RT об истории книги
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Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Обновлено в 06:03
Политика
Петр Порошенко вернулся на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным
Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53