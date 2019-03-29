Футбол
«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекордыLenta.ru 06:32
В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).
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