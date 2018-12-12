Футбол

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед»
Спорт БИЗНЕС Online
05:35

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Уле-Гуннар Сульшер. 45-летний норвежский специалист возглавил команду до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба. Его ассистентом будет Майк Фелан, который на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Алекса Фергюсона.
Спорт БИЗНЕС Online05:35

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Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

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Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
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