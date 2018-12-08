Футбол
«Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырех матчей без побед
«Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырех матчей без победВсе про Спорт ру14:25
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Эшли Янг
|13′
Хуан Мата
|28′
|31′
Андре Замбо-Ангисса
Ромелу Лукаку
|42′
Диого Далот
|45′+1′
|46′
Александар Митрович
Абубакар Камара
|46′
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
Крис Смоллинг
Маркос Рохо
|58′
|67′
Абубакар Камара
|68′
Андре Замбо-Ангисса
|72′
Жан Микаэль Сери
|73′
Андре Шюррле
Ибраима Сиссе
Джесси Лингард
Фред
|73′
Маркус Рэшфорд
|82′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
|84′
|63%
|Владение мячом
|37%
|87%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|10
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
20
Далот
16
Рохо
4
Джонс
18
Янг
8
Мата
21
Эррера
17
Фред
31
Матич
39
Мактомини
9
Лукаку
25
Рико
4
Одои
26
Моусон
13
Рим
23
Брайен
44
Сиссе
24
Сери
19
Вьетто
29
Замбо-Ангисса
3
Сессеньон
47
Камара
Фулхэм
Расстановка 4‑5‑1
В поединке 16-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашней арене переиграл «Фулхэм» (4:1). Эта победа стала первой для подопечных Жозе Моуринью с 3 ноября и прервала серию манкунианцев состоящую из четырех поединков без побед – поражение и три ничьи.
Все про Спорт ру14:25
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