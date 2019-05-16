Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 07:38
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликованы в Twitter-аккаунте COPA90.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о тяжелой болезни
У российского певца Олега Газманова обнаружили опухоль. О тяжелой болезни он рассказал на съемках программы «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Наука
Односторонние пьезоактуаторы облегчили робопчелу
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали робота массой 95 миллиграммов, который использует четыре крыла и односторонние пьезоэлектрические актуаторы.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции
Верх-Исетский районный суд привлек к ответственности 21 человека. Всем им назначено наказание в виде ареста на срок от двух до 10 суток.
Обновлено в 03:34
Путешествия
АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Samsung рассказала об обновленном Galaxy Fold
Обновлено в 10:06
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
На вооружение бригады армейской авиации на Урале поступили четыре вертолета Ми-24П
Обновлено в 07:36
Происшествия
Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно
Обновлено в 07:33
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Политика
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00