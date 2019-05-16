Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезонRT на русском 07:38

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Фото новой формы опубликованы в Twitter-аккаунте COPA90.
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«Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она посвящена треблу 1999 года

Матч ТВ07:26

«МЮ» вспоминает требл, «Юве» отказывается от полосок, а «Барса» теперь в шашечку. Формы топ-клубов на новый сезон

Sports.ru10:05

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую домашнюю форму

Sport24.ru04:18

«Манчестер Юнайтед» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат04:40

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru04:31

«Манчестер Юнайтед» представил новую форму. Она посвящена триумфальному сезону-1998/1999

Спорт-Экспресс04:25

«Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будет играть в форме, посвящённой треблу-1999 (ФОТО)

Sport.ru07:43
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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