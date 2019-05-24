Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млнЧемпионат 12:57
Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в размере € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года.
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Кино
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Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
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