Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млнЧемпионат 12:57

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Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в размере € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года.
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