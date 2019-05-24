Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млнЧемпионат 12:57
Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в размере € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter.
Обновлено в 10:05
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 12%
Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы – на 12,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:11
Игры
Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC
Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
175 лет тюрьмы грозит Ассанжу после предъявления новых обвинений
Министерство юстиции США обнародовало документ, в котором сообщается, что после предъявления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дополнительных 17-ти обвинений, ему грозит в общей сложности 175 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 17:38
Наука
Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Авто
SAIC готовит новый кроссовер Roewe MAX
Китайская корпорация SAIC, которой принадлежит бренд Roewe, готовит к выпуску новый кроссовер Roewe Max.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика
Медведчук вышел из переговоров по Донбассу
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 10:56
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
«Карманы» морской воды Ледниковой эпохи сохранились в скальных образованиях в центре Индийского океана, сообщает Phys.org.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено вчера в 13:52