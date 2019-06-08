Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за КулибалиSoccer.ru вчера в 20:35
"Манчестер Юнайтед" продолжает проявлять интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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Футбол
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