«Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за КулибалиSoccer.ru вчера в 20:35

"Манчестер Юнайтед" продолжает проявлять интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.

Происшествия Журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение Ранее Чиков сообщил, что Голунову предъявлено обвинение.

Здоровье Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.

Армия и оружие В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе "Командование объединенных сил со всей полнотой ответственности заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - говорится в сообщении.

Происшествия Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".

Теннис Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос» Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.

Экономика В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Наука 75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Футбол В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.

Происшествия Врач рассказал о травмах арестованного журналиста Голунова 8 июня сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы из-за жалоб на плохое самочувствие.

Политика В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Общество День рождения Елизаветы II отметили военным парадом Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Политика Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает ТАСС.

Футбол Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса Как утверждает Тихонов, избежать этого можно в том случае, если руководство клуба сможет вернуть полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.

Общество Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.