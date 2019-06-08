Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за КулибалиSoccer.ru вчера в 20:35
"Манчестер Юнайтед" продолжает проявлять интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.
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Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.
Обновлено в 05:27
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
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В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Футбол
Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Обновлено в 06:05
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев дисквалифицирован на одну игру
Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева на одну игру.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин: В свое время не было никакой Украины
В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Общество
13 самых опасных для жизни занятий (помимо езды на мотоцикле)
Пользуясь случаем, хотим напомнить, что не стоит садиться на мотоцикл без соответствующей экипировки, даже если ехать предстоит пару сотен метров.
Обновлено в 01:00
Экономика
Минтруд связывает падение рождаемости в РФ с низкими доходами семей
Падение рождаемости в России за 2016-2018 годы составило более 15%, что в большей степени обусловлено низкими доходами семей, нежели сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП под Новосибирском
ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области, на трассе Новосибирск — Юрга в Тогучинском районе столкнулись автомобили Nissan Qashqai и Toyota Premio, сообщается на сайте регионального главка МВД России.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим, расположенный в индийском штате Гоа, на несколько часов приостановил прием и отправку рейсов после инцидента с истребителем МиГ-29К, сообщает пресс-служба военно-морских сил республики.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55