Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за КулибалиSoccer.ru вчера в 20:35
"Манчестер Юнайтед" продолжает проявлять интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.
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