Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобменSport.ru вчера в 09:14
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд на то, чтобы заполучить на "Олд Траффорд" защитника "Ювентуса" Жоао Канселу. Боссы "красных дьяволов" готовы предложить за португальского футболиста некую сумму и защитника Маттео Дармиана, - утверждает Tuttomercatoweb.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Театры
Актер Владимир Майзингер уходит из Волковского театра
Заслуженный артист России Владимир Майзингер покидает Волковский театр. Он подтвердил информацию о своем уходе изданию «Собака.ru».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Транспорт
Центр Петербурга перекрыли из-за генеральной репетиции парада Победы
Утром во вторник, 7 мая, центр Петербурга перекрыли из-за генеральной репетиции парада Победы.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Наука
В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые
Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины.
Обновлено в 03:55
Футбол
Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй
Обновлено в 02:47
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Финансы
Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войны
Настроения инвесторов на азиатских рынках отчасти улучшились после сообщений, что Китай не планирует отказываться от торговых переговоров с США.
Обновлено в 02:11
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite
Компания Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite.
Обновлено в 02:51
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Санкт-Петербурга
Второе место ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге занял прошлогодний лидер – отечественная LADA, на которую пришлось 2838 перепродаж.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14