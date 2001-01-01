Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобменSport.ru вчера в 09:14

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд на то, чтобы заполучить на "Олд Траффорд" защитника "Ювентуса" Жоао Канселу. Боссы "красных дьяволов" готовы предложить за португальского футболиста некую сумму и защитника Маттео Дармиана, - утверждает Tuttomercatoweb.
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«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить обмен защитниками

Чемпионатвчера в 21:03

«Ювентус» готов отпустить Канселу в «Ман Сити»

Soccer.ru05 мая в 06:02

«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Советский спортвчера в 09:48

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» провернуть суперобмен

Sport.ruвчера в 09:14

СМИ: «Ювентус» готов отпустить Канселу за 50-60 миллионов евро

Матч ТВ05 мая в 09:40

СМИ: «Ювентус» готов отпустить Канселу за 50-60 миллионов евро

Sportbox.RU05 мая в 09:40

Канселу может заменить Менье в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:19
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Театры

Актер Владимир Майзингер уходит из Волковского театра

Заслуженный артист России Владимир Майзингер покидает Волковский театр. Он подтвердил информацию о своем уходе изданию «Собака.ru».
Обновлено в 01:49
Происшествия

В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Транспорт

Центр Петербурга перекрыли из-за генеральной репетиции парада Победы

Утром во вторник, 7 мая, центр Петербурга перекрыли из-за генеральной репетиции парада Победы.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Наука

В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые

Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины.
Обновлено в 03:55
Футбол

Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй

Обновлено в 02:47
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Финансы

Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войны

Настроения инвесторов на азиатских рынках отчасти улучшились после сообщений, что Китай не планирует отказываться от торговых переговоров с США.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ

Обновлено в 04:00
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций

Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite

Компания Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite.
Обновлено в 02:51
Авто

Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

Обновлено вчера в 16:46
Авто

Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Санкт-Петербурга

Второе место ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге занял прошлогодний лидер – отечественная LADA, на которую пришлось 2838 перепродаж.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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