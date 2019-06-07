Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контрактСпорт-Экспресс вчера в 12:48
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе. Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
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«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры
Спорт-Экспрессвчера в 12:48
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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