Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контрактСпорт-Экспресс вчера в 12:48

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе. Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
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«МЮ» объявил об уходе Валенсии, Мате предложен новый контракт

Матч ТВвчера в 15:05

«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией и Эррерой, но хочет сохранить Мату

Чемпионатвчера в 13:59

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры

Спорт-Экспрессвчера в 12:48

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе капитана команды

РБКвчера в 13:41

«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Хуану Мате

РИА Новостивчера в 13:24

«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией

Советский спортвчера в 13:42

«МЮ» объявил об уходе Валенсии и предложил новый контракт Мате

Sports.ruвчера в 13:03
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Футбол

Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» Озила

Обновлено в 01:41
Политика

Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине

Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье

Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено вчера в 04:50
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Экономика

Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено 06 июня в 16:14
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины

Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.
Обновлено вчера в 19:42
Кино

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Анна Седокова позировала голой для фотосессии

Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Наука

Определена главная причина старения

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено вчера в 19:00
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе

Обновлено вчера в 14:47
Политика

В Германии призвали защитить «Северный поток-2» от США

Мартин Брудермюллер, глава крупнейшего в мире химического концерна BASF, считает, что европейцы не должны мириться с вмешательством США в такие проекты, как «Северный поток — 2». В своем интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, он выступил в поддержку магистрального газопровода.
Обновлено в 01:58
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
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В Башкирии начал работу новый мобильный ФАП

В селе Тупаково Абзелиловского района открылся новый модульный ФАП. Здесь будут обслуживать более 900 человек.
Обновлено в 01:52
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Эквадорский футболист, капитан английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Эквадора. Выступает на позициях правого крайнего защитника и правого вингера.
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