Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контрактСпорт-Экспресс вчера в 12:48
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе. Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры
Спорт-Экспрессвчера в 12:48
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Музыка
Дима Билан признался, что консультируется с личным астрологом
Певец Дима Билан рассказал журналистам, что время от времени обращается за консультациями к одному и тому же астрологу.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии
Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Оренбургской области три человека погибли при пожаре
Обновлено в 02:08
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю
По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.
Обновлено в 02:15
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
На стройке под Петербургом молния убила рабочего
В пятницу в Новогорелово под Петербургом молния убила рабочего, пишет газета «Петербургский дневник».
Обновлено в 01:35
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»
Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03
Космос
Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета
Обновлено вчера в 20:06
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52