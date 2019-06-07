«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контрактСпорт-Экспресс вчера в 12:48

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе. Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.

Музыка Дима Билан признался, что консультируется с личным астрологом Певец Дима Билан рассказал журналистам, что время от времени обращается за консультациями к одному и тому же астрологу.

Политика Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Политика Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Футбол Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия На стройке под Петербургом молния убила рабочего В пятницу в Новогорелово под Петербургом молния убила рабочего, пишет газета «Петербургский дневник».

Хоккей Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ» Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.

Футбол Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.