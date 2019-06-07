Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контрактСпорт-Экспресс вчера в 12:48

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе. Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
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«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией и Эррерой, но хочет сохранить Мату

Чемпионатвчера в 13:59

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт

Евро-футбол.рувчера в 13:14

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе капитана команды

РБКвчера в 13:41

«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Хуану Мате

РИА Новостивчера в 13:24

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры

Спорт-Экспрессвчера в 12:48

«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией

Советский спортвчера в 13:42

«МЮ» объявил об уходе Валенсии и предложил новый контракт Мате

Sports.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Музыка

Дима Билан признался, что консультируется с личным астрологом

Певец Дима Билан рассказал журналистам, что время от времени обращается за консультациями к одному и тому же астрологу.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Наука

Ученые рассказали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 00:16
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено 06 июня в 11:05
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Политика

Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии

Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Оренбургской области три человека погибли при пожаре

Обновлено в 02:08
Экономика

Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю

По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.
Обновлено в 02:15
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

На стройке под Петербургом молния убила рабочего

В пятницу в Новогорелово под Петербургом молния убила рабочего, пишет газета «Петербургский дневник».
Обновлено в 01:35
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

Обновлено вчера в 20:43
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено 06 июня в 15:27
Хоккей

Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
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В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
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Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета

Обновлено вчера в 20:06
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
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