Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате и Янгу новые контрактыSport24.ru 01:17

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает удержать в команде полузащитников Хуана Мату и Эшли Янга. Обоим игрокам предложено продлить соглашения с клубом, сообщает Daily Mail.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

Sportbox.RU02:57

«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

Матч ТВ02:43

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате и Янгу новые контракты

Sport24.ru01:17

МЮ предложил новые контракты Янгу и Мате

Soccer.ru01:31

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате продлить контракт на один год

Чемпионат02:41

«МЮ» предложил новые контракты Янгу и Мате

Спорт-Экспресс00:48

«МЮ» предложил Мате однолетний контракт

Евро-футбол.рувчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Происшествия

В Минкульте оценили подлинность похищенной картины Куинджи

После кражи картина не будет возвращена на выставку Куинджи в галерею.
Обновлено в 01:53
Политика

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео в Сети

Обновлено в 02:57
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Обновлено вчера в 08:10
Гаджеты

Apple признала возможность прослушки пользователей сервиса FaceTime

Как сообщало издание 9to5mac.com, ошибка в приложении Apple FaceTime позволяет слышать разговоры человека, которому звонят, до того, как он ответит.
Обновлено в 02:15
Авто

Новый пикап JAC T6 приедет в РФ

В скором времени на российский рынок поступит новая модель пикапа JAC T6, который собирается в Казахстане.
Обновлено в 02:44
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников

Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, следует из проекта, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Иркутской области 14 детей пострадали из-за распыления газа в школе

В результате ЧП пострадали 14 школьников в возрасте от 10 до 14 лет, сообщили "РГ" в минздраве региона.
Обновлено в 02:57
Общество

Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ

Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

В Улан-Удэ школьники весь урок просидели в противогазах за опоздание

В средней школе №58 в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил учеников седьмого класса в течение урока сидеть в противогазах в наказание за опоздание.
Обновлено в 00:12
Транспорт

Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин

Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Взрыв прогремел на коксохимическом заводе в Днепропетровской области

Обновлено в 01:31
Интернет

Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

МВД заинтересовало видео с перегородившим дорогу скорой полицейским

В Подмосковье полиция проверит информацию о том, что полицейский якобы перегородил дорогу машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 02:59
Экономика

Миноритарный акционер Evraz продал акции на $500 млн

Verocchio Enterprises Александра Вагина продала все принадлежащие ей акции Evraz – 5,63%, сообщила горно-металлургическая компания.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Стали известны мотивы похитителя картины Куинджи

Обновлено в 02:49
Экономика

Аналитики назвали самые популярные лекарства у россиян в праздники

Топ-10 самых популярных препаратов на праздниках не отличается от Топ-10 самых популярных препаратов в холодное время года, заметили в DSM Group.
Обновлено 26 января в 19:02
Авто

Lotus и Williams объединились для работы над гиперкаром

Согласно информации издания Autocar, фирма Williams может поделиться своим опытом в разработке электрических систем, а также, скорее всего, будет поставлять батареи.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Волгоградской области под тяжестью снега обрушилась крыша дома

В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
Обновлено в 01:45
Авто

Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno

Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20

Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Канада получила от США запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады получило от США официальный запрос об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:13
Игры

Metro: Exodus бросила Steam ради Epic Games Store

Обновлено вчера в 13:34
Кино

Семья Майкла Джексона прокомментировала обвинения певца в педофилии

Обновлено вчера в 14:49
Экономика

ЦБ заявил о росте числа поддельных купюр номиналом в 2000 рублей

Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 02:43
Наука

В Новосибирске испытали первый в мире алюминиевый двигатель

Обновлено в 02:31
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
Обновлено в 00:07
Технологии

Эксперт назвал сроки появления беспилотного аэротакси в России

Беспилотные аэротакси могут появиться в России уже через 10 лет.
Обновлено в 02:13
ещё по теме
Хуан Мата
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. 15 мая 2013 года Мата и Фернандо Торрес после победы в Лиге Европы УЕФА в составе «Челси» установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх турниров, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, чемпионат мира и чемпионат Европы. Мата является одним из двух игроков в истории мирового футбола, выигравших сначала чемпионат мира по футболу, а затем молодёжный чемпионат Европы по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное