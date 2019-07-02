Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за МагуайраРИА Новости 05:30

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports. Как отмечается в материале, переговоры о трансфере 26-летнего футболиста продолжаются уже несколько недель, но договоренность пока не достигнута.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«МЮ» улучшил предложение по трансферу Магуайра

Советский спорт07:33

«Манчестер Юнайтед» увеличил предложение за Магуайра до 70 млн фунтов и обошел «Манчестер Сити»

Sport24.ru05:23

СМИ: «МЮ» обошел «Манчестер Сити» в гонке за Магуайра

Матч ТВ06:57

«МЮ» повысил предложение по Магуайру до 70 млн фунтов и опережает «Сити»

Sports.ru06:47

«Ман Юнайтед» перебил ставку «Ман Сити» по Магуайру

Soccer.ru06:36

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра

РИА Новости05:30

Sky Sports: «МЮ» предложил «Лестеру» 78 миллионов евро за Магуайра

Спорт-Экспресс05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Энергетика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Футбол

Зе Луиш попрощался с командой и покинул «Спартак»

Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак». Футболист попрощался с командой и продолжит карьеру в другом клубе.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

Число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области возросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес

Из-за Аллы Пугачёвой могут уволить директора Рижского вокзала

Обновлено в 05:38
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина

По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.
Обновлено в 07:55
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Экономика

Экспортерам снизят штраф за просрочку возврата валютной выручки

Решение о снижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, 4 июля.
Обновлено в 07:16
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Наука

На дне высохшего водохранилища в Ираке обнаружен древний дворец

Продолжительная засуха в Ираке позволила обнаружить удивительный археологический объект – древний замок королевства Митанни.
Обновлено в 07:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

В Турции выдан ордер на арест 122 военных из-за попытки переворота 2016 года

Суд Турции выдал ордер на арест 122 военнослужащих на основании их предположительной связи с религиозным движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором неудавшейся попытки госпереворота в июле 2016 года, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:51
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Космос

50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA

Обновлено вчера в 00:17
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика

Копия термокружки Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Олег Газманов показал, как выглядит после голодания

Не самую удачную страны выбрали Олег Газманов и его жена Марина для голодания. Супруги улетели на две недели отдыхать в Италию.
Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии. Участник чемпионата мира 2018 года в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное