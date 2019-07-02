Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за МагуайраРИА Новости 05:30
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports. Как отмечается в материале, переговоры о трансфере 26-летнего футболиста продолжаются уже несколько недель, но договоренность пока не достигнута.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Энергетика
Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Футбол
Зе Луиш попрощался с командой и покинул «Спартак»
Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак». Футболист попрощался с командой и продолжит карьеру в другом клубе.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
Число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области возросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина
По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.
Обновлено в 07:55
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Экономика
Экспортерам снизят штраф за просрочку возврата валютной выручки
Решение о снижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, 4 июля.
Обновлено в 07:16
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Наука
На дне высохшего водохранилища в Ираке обнаружен древний дворец
Продолжительная засуха в Ираке позволила обнаружить удивительный археологический объект – древний замок королевства Митанни.
Обновлено в 07:28
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
В Турции выдан ордер на арест 122 военных из-за попытки переворота 2016 года
Суд Турции выдал ордер на арест 122 военнослужащих на основании их предположительной связи с религиозным движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором неудавшейся попытки госпереворота в июле 2016 года, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:51
Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Космос
50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика
Копия термокружки Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Олег Газманов показал, как выглядит после голодания
Не самую удачную страны выбрали Олег Газманов и его жена Марина для голодания. Супруги улетели на две недели отдыхать в Италию.
Обновлено в 07:20