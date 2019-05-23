Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Де Лигту крупный контрактМатч ТВ 01:36
«Манчестер Юнайтед» надеется переманить защитника «Аякса» Матейса де Лигта крупным контрактом. Сообщается, что английский клуб готов платить 19-летнему игроку 236 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Политика
Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
Обновлено в 06:30
Общество
Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников
Директор школы во Владивостоке, где ученики устроили вечеринку в стиле БДСМ, не уволилась, заявил депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов.
Обновлено в 06:58
Экономика
Герман Греф переизбран главой Сбербанка
Акционеры Сбербанка переизбрали действующего главу банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок.
Обновлено в 07:56
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Автоспорт
Де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако, Маркелов — 11-й
Пилот команды ART Grand Prix Ник де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
В Сирии боевики захватили заложников после нападения на военную базу
Как сообщает портал Al Masdar, члены террористических бандформирований атаковали военную базу в поселке Джилин близ провинциального центра Дераа.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Авто
В апреле увеличились продажи люксовых автомобилей на 12%
Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы – на 12,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:11
Хоккей
Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР
Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 48,17 копейки — до 72,3186 рубля, курс доллара увеличился на 11,93 копейки — до 64,6106 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:07
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Обновлено в 05:40
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Политика
Раскольники на Украине соберутся на Священный синод
Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
Обновлено в 00:34
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Общество
В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил спустя год удалять аккаунты умерших пользователей социальных сетей, а также предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц в соцсетях по наследству.
Обновлено в 06:13
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04