Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Де Лигту крупный контрактМатч ТВ 01:36

«Манчестер Юнайтед» надеется переманить защитника «Аякса» Матейса де Лигта крупным контрактом. Сообщается, что английский клуб готов платить 19-летнему игроку 236 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» собирается подписать 16-летнего форварда «Аякса»

Матч ТВ07:24

СМИ: «МЮ» готов платить де Лигту 14 млн евро в год

Советский спорт06:08

«МЮ» улучшил предложение контракта де Лигту

Нева Спортвчера в 14:45

Diario Sport: «МЮ» предложил де Лигту 14 миллионов в год

Бомбардир.ру06:48

«Манчестер Юнайтед» предложил Де Лигту зарплату 14 млн евро в год

Sport24.ru05:48

«Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за де Лигта

Газета.Ruвчера в 06:18

«Манчестер Юнайтед» сделал де Лигту улучшенное предложение

Чемпионатвчера в 05:26
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Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
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Общество

Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников

Директор школы во Владивостоке, где ученики устроили вечеринку в стиле БДСМ, не уволилась, заявил депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов.
Обновлено в 06:58
Экономика

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали действующего главу банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок.
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Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
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Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Автоспорт

Де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако, Маркелов — 11-й

Пилот команды ART Grand Prix Ник де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако.
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Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

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Армия и оружие

В Сирии боевики захватили заложников после нападения на военную базу

Как сообщает портал Al Masdar, члены террористических бандформирований атаковали военную базу в поселке Джилин близ провинциального центра Дераа.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Авто

В апреле увеличились продажи люксовых автомобилей на 12%

Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы – на 12,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:11
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Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Финансы

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 48,17 копейки — до 72,3186 рубля, курс доллара увеличился на 11,93 копейки — до 64,6106 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:07
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

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Происшествия

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

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Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
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Раскольники на Украине соберутся на Священный синод

Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
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Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
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Политика

Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
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Общество

В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил спустя год удалять аккаунты умерших пользователей социальных сетей, а также предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц в соцсетях по наследству.
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Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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