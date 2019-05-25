«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де ЛигтаРИА Новости 02:52

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail. По информации издания, "МЮ" готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро).

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