Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де ЛигтаРИА Новости 02:52
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail. По информации издания, "МЮ" готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро).
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