Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за НересаСоветский спорт 02:15
Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу о переходе полузащитника Давида Нереса, за которого готов заплатить 50 миллионов евро, сообщает Yahoo Esportes.
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«Манчестер Юнайтед» предлагает 50 миллионов евро за вингера сборной Бразилии
Спорт-Экспрессвчера в 21:15
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