Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу о переходе полузащитника Давида Нереса, за которого готов заплатить 50 миллионов евро, сообщает Yahoo Esportes.

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за Нереса

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Политика Путин увеличил предельный возраст службы в органах внутренних дел Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам внутренних дел дольше оставаться на службе.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Авто В Норвегии появится собственный электрокар Инженеры норвежской компании Fresco Motors разработали собственного конкурента Tesla Model 3. Их электрический седан, получивший название Reverie, способен ускоряться до 100 км/ч с места за 2,0 секунды.

Политика В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.

Происшествия Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.

Политика Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Авто Автомобиль Citroen C4 заменит шокирующая новинка Профильные СМИ сообщают, что на смену Citroen C4 придет шокирующая новинка.

Общество В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Шоу-бизнес Волочкова разделась для ответа злопыхателям Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Интернет В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"

Общество Финляндия ужесточает требования для получения визы В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.