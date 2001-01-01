Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за НересаСоветский спорт 02:15

Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу о переходе полузащитника Давида Нереса, за которого готов заплатить 50 миллионов евро, сообщает Yahoo Esportes.
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