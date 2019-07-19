Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млнЧемпионат вчера в 16:27
По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают габонца в качестве замены своему нападающему Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». За 30-летнего футболиста «канониров» манкунианский клуб уже предложил € 62 млн.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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