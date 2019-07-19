Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млнЧемпионат вчера в 16:27

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают габонца в качестве замены своему нападающему Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». За 30-летнего футболиста «канониров» манкунианский клуб уже предложил € 62 млн.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу

Все про Спорт ру00:27

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу

Евро-футбол.ру01:31

Marca: «МЮ» предложил 62 миллиона «Арсеналу» за Обамеянга

Бомбардир.ру00:59

МЮ готов заплатить 62 млн фунтов за форварда «Арсенала»

Soccer.ru01:34

«Манчестер Юнайтед» намерен купить Обамеянга за €62 млн

Газета.Ruвчера в 22:00

Обамеянг может сменить «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:54

«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млн

Чемпионатвчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Происшествия

Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна

Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Политика

Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Интернет

YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео

Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено в 10:08
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Космос

Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»

Производителем литий-ионной батареи, из-за которой, предположительно, произошло возгорание внутри атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», выступает петербургская аккумуляторная компания «Ригель», пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:27
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини

Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35

О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Наука

Назван простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Медики Массачусетской больницы пришли к выводу, что увеличение физической активности может сильно замедлить развитие болезни Альцгеймера.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В деле о крушении катамарана в Волгограде появился новый подозреваемый

"Глава линейного отделения полиции в речпорту знал, что катамаран «Елань-12» должным образом не зарегистрирован, его владелец Дмитрий Хахалев не имеет навыков управления плавсредством, но регулярно выходит на нем в акваторию Волги", - отмечают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Интернет

«ВКонтакте» запускает сервис для знакомств Lovina

Обновлено в 09:43
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Спорт

Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

Обновлено в 09:57
Происшествия

На границе России задержали мужчину с огнестрельными ручками

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался перевезти из Абхазии в Россию четыре единицы огнестрельного оружия, замаскированного под ручки.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей

Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.
Обновлено в 09:44
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное