Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» 62 млн евро за ОбамеянгаSport24.ru вчера в 21:53
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» продолжает искать замену форварду Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг является приоритетной целью. По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» предложил лондонцам 62 миллиона евро за 30-летнего футболиста.
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