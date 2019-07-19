Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» 62 млн евро за ОбамеянгаSport24.ru вчера в 21:53

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» продолжает искать замену форварду Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг является приоритетной целью. По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» предложил лондонцам 62 миллиона евро за 30-летнего футболиста.
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«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» 62 млн евро за Обамеянга

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