Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» НересаБомбардир.ру вчера в 18:53
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед». Как пишет Yahoo Esportes, англичане предложили за бразильца, победителя последнего розыгрыша Кубка Америки, 50 миллионов фунтов стерлингов.
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«Манчестер Юнайтед» предлагает 50 миллионов евро за вингера сборной Бразилии
Спорт-Экспрессвчера в 21:15
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Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 01:00
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Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
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Происшествия
Открытое горение в здании в центре Москвы полностью ликвидировано
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Общество
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Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
У берегов Суматры произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 08:15
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.
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Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
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В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Зобнин - о роли вице-капитана: "Я и раньше мог кому-то "напихать"
Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин объяснил, как воспринял новую роль в команде.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Apple Card не получится использовать для покупки криптовалюты
Карту не получится использовать для покупки не только криптовалют, но и фишек в казино, лотерейных билетов, а также совершения ставок на ипподроме.
Обновлено в 03:10
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
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В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11
Авто
«Запорожец» за 20 миллионов рублей показали на видео
Блогеры YouTube-канала «ПриветТачка» опубликовали видео с необычным «Запорожцем», получившим среднемоторную компоновку, автоматические двери, силовую установку от Toyota, светодиодную оптику от Harley-Davidson и еще большой перечень улучшений.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Около 100 тыс. человек посетили мероприятия проекта «Здоровая Москва»
Около 100 тыс. человек посетили мероприятия, которые проводятся на площадках у павильонов "Здоровая Москва" в 2019 году.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы
На Челябинской улице неизвестный разбил стекло стоящей во дворе машины и похитил из салона сумку, в которой находилось в сумме 19 млн рублей.
Обновлено в 03:22
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
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Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29