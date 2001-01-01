Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» НересаБомбардир.ру 18:53
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед». Как пишет Yahoo Esportes, англичане предложили за бразильца, победителя последнего розыгрыша Кубка Америки, 50 миллионов фунтов стерлингов.
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От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
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Обновлено в 16:12
Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, то мы готовы обсудить этот вопрос»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз прокомментировал слухи о том, что «Бавария» хочет подписать Лероя Сане.
Обновлено в 15:17
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
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Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Космос
А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»
Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Авто
Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)
Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено в 05:49
Общество
Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями.
Обновлено в 10:15
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по Пушкашу
Минувший сезон Пушкаш провёл в Серии B, выступая за «Палермо». На счету форварда 9 голов и три результативные передачи в 33 матчах.
Обновлено в 16:00
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Футбол
Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»
Обновлено в 16:40
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии
Обновлено в 14:44
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Наука
Ученые нашли способ ускорить работу квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 29 июля в 20:02
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Политика
Китай призвал ослабить санкции против КНДР
Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь считает, что в определённый момент санкции против КНДР будет необходимо смягчить.
Обновлено в 17:39