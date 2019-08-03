Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» НересаБомбардир.ру вчера в 18:53
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед». Как пишет Yahoo Esportes, англичане предложили за бразильца, победителя последнего розыгрыша Кубка Америки, 50 миллионов фунтов стерлингов.
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«Манчестер Юнайтед» предлагает 50 миллионов евро за вингера сборной Бразилии
Спорт-Экспрессвчера в 21:15
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