"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Как сообщает Diario Sport. английский клуб предложил 35 миллионов евро за 31-летнего хорвата.

«Манчестер Юнайтед» предложил 35 миллионов евро за Ракитича

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