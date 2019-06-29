Футбол

«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евроМК-Спорт 04:29

По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро. Однако, в ходе переговоров, руководство отвергло предложение и установило ценник на игрока в 50 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» готова продать Ракитича «МЮ» за 50 млн евро

Sport24.ru02:09

Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба

Чемпионатвчера в 16:36

«Барселона» назвала сумму за трансфер Ракитича

Газета.Ru02:29

«Манчестер Юнайтед» предложил 35 миллионов евро за Ракитича

Спорт-Экспрессвчера в 18:14

«Барселона» подняла цену за Ракитича для «МЮ» до 50 миллионов евро

Матч ТВ02:30

«Юнайтед» хочет пригласить Ивана Ракитича

Sport.ruвчера в 16:13

«Барселона» потребовала от «Манчестер Юнайтед» за Ракитича 55 миллионов

Бомбардир.рувчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Здоровье

В Бурятии пострадавшие и медики прокомментировали возможные изменения в УК

В 2018 году в Следственный комитет поступило более 6,6 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика

Силуанов: государство оказывает масштабную поддержку малому бизнесу

Российское правительство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, государство готово оказать предпринимателям масштабную поддержку.
Обновлено в 07:04
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Обновлено в 10:37
Происшествия

На Курском вокзале Москвы убили человека

В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено вчера в 14:49
Кино

Ольге Машной — 55

Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Политика

Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei

Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено в 06:23
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиля

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
Обновлено в 03:05
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Авто

УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»

Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Политика

Глава петербургской ЛДПР отказался от партии ради должности в Смольном

Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Росстат закажет юмористам шутки о Всероссийской переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Рубин» подписал контракт с грузинским футболистом

Обновлено в 10:05
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное