Футбол
«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евроМК-Спорт 04:29
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро. Однако, в ходе переговоров, руководство отвергло предложение и установило ценник на игрока в 50 млн евро.
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Здоровье
В Бурятии пострадавшие и медики прокомментировали возможные изменения в УК
В 2018 году в Следственный комитет поступило более 6,6 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика
Силуанов: государство оказывает масштабную поддержку малому бизнесу
Российское правительство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, государство готово оказать предпринимателям масштабную поддержку.
Обновлено в 07:04
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Футбол
Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Обновлено в 10:37
Происшествия
На Курском вокзале Москвы убили человека
В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Ольге Машной — 55
Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
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Политика
Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei
Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено в 06:23
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол
Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиля
Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
Обновлено в 03:05
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Авто
УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»
Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Политика
Глава петербургской ЛДПР отказался от партии ради должности в Смольном
Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Росстат закажет юмористам шутки о Всероссийской переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Рубин» подписал контракт с грузинским футболистом
Обновлено в 10:05
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02